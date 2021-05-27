"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске

Пресс-служба аэропорта имени Шопена опровергла заявление Александра Лукашенко о якобы имевшей место просьбе пилотов Ryanair об экстренной посадке.

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Фредерика Шопена, передает Телеграмм-канал Nexta.

"Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к такому развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно, мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь", - сказал представитель аэропорта.

В свою очередь управление гражданской авиации Греции заявило, что аэропорт Афин и власти Греции также не получали информации о бомбе на рейсе Афины-Вильнюс.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. На Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков. В Беларуси ему грозит смертная казнь.