Скачать
Четверг, 27.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
Не бензином единым: что может потерять Украина, отказавшись торговать с Лукашенко
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Лекарство от коронавируса: в США разрешили экспериментальный препарат
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая
Уже более 50 тысяч украинцев умерло от коронавируса: свежая сводка на 27 мая

"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске

"Мы бы оказали помощь": Лукашенко поймали на лжи о принудительной посадке самолета в Минске
10:51 Сегодня Телеграф Фото: NEXTA

Пресс-служба аэропорта имени Шопена опровергла заявление Александра Лукашенко о якобы имевшей место просьбе пилотов Ryanair об экстренной посадке. 

Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Фредерика Шопена, передает Телеграмм-канал Nexta.

"Аэропорт Шопена не получал в минувшее воскресенье просьбы о согласии на экстренную посадку самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Наши службы всегда готовы к такому развитию событий, и если бы такая просьба поступила, конечно, мы бы приняли самолет и оказали всю необходимую помощь", - сказал представитель аэропорта.

В свою очередь управление гражданской авиации Греции заявило, что аэропорт Афин и власти Греции также не получали информации о бомбе на рейсе Афины-Вильнюс.

Напомним, 23 мая Беларусь подняла истребитель, чтобы посадить в Минске самолет Ryanair, якобы из-за сообщения о бомбе на борту. В самолете находился оппозиционер, бывший редактор телеграмм-канала NEXTA Роман Протасевич, в аэропорту Минска его вместе с подругой задержали. На Протасевича заведено уголовное дело об организации массовых беспорядков. В Беларуси ему грозит смертная казнь.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 471

Все по теме:

Греция, Польша, Беларусь, Александр Лукашенко, Ryanair, Роман Протасевич.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украинская теннисистка, которая сведет с ума любого (фото)
02 Подросток покончил с собой из-за преследования после протестов в Беларуси: в сети осталась его предсмертная записка
03 "Под повязкой не видно было глаз": в Беларуси простились с политзаключенным Витольдом Ашурком
04 Кулеба сделал решительное заявление насчет борьбы с "Северным потоком-2"
05 "Работают быстро, под заказ": киевский блогер показал, как автоворы "оттюнинговали" его авто
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Коломойский хотел выдвинуть Тину Кароль на выборы: вскрылись подробности
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Топ-7 безумно вкусных и легких салатов со шпинатом: пошаговые рецепты с фото
Германия запустила свои &quot;паспорта вакцинации&quot; от коронавируса (фото)
Германия запустила свои "паспорта вакцинации" от коронавируса (фото)
&quot;Друзья&quot; возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
"Друзья" возвращаются! Когда и где смотреть спецвыпуск культового сериал
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь