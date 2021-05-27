Мямлит на публику: Песков насмешил россиян заявлением о "дружелюбии" РФ

Россия не приемлет риторику президента Польши о "ненормальности" России. Об этом заявил в ходе брифинга пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Телеграмм-канал RT.

"Плохо к этому относимся. Россия — дружелюбная и самостоятельная страна", — сказал пресс-секретарь российского президента.

Под публикацией появилось множество комментариев, Пескову предлагают не мямлить, а четко объяснить.

Напомним, ранее польский глава Анджей Дуда высказал мнение, что Россия не является нормальной страной, назвав ее государством-агрессором. Кроме того, он отметил, что "нужны решительные действия со стороны международного сообщества".

А на июньском саммите НАТО вопрос Украины будет одним из основных.

А в Госдуме после такого заявления предложили включить Польшу в список недружественных стран.