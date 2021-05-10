Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Важный шаг Вашингтона: почему прибытие американского корабля "Hamilton" в Одессу – знаковое событие
Важный шаг Вашингтона: почему прибытие американского корабля "Hamilton" в Одессу – знаковое событие
Вертолет спасателей упал в озеро: трагедия в Китае попала на видео
Вертолет спасателей упал в озеро: трагедия в Китае попала на видео
Британия вновь рискует потерять Шотландию? О чем говорят последние события в Соединенном Королевстве
Британия вновь рискует потерять Шотландию? О чем говорят последние события в Соединенном Королевстве
Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности
Признание Илона Маска в наличии у него неизлечимого синдрома обвалило криптовалюту: подробности

Президент Польши сделал важное заявление про июньский саммит НАТО, вспомнив про Украину

Президент Польши сделал важное заявление про июньский саммит НАТО, вспомнив про Украину
Обновлено 16:45 Сегодня Телеграф

Анджей Дуда заявил, что вопрос Украины будет одним из основных во время саммита НАТО в июне 2021 года, хотя Украины на нем не будет.

Об этом Дуда сообщил в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, во время совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, в рамках официального визита в Румынию.

Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой – мы должны стоять на страже нашей безопасности, - уточнил он, отметив, что как для Польши, так и для Румынии – это восточный фланг НАТО.

При этом от глаз Дуды не укрылась передислокация российских войск к границам Украины, что еще 2 недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность для Украины". И несмотря на то, что российские войка возвращаются на места дислокации, "нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная".

"Ведь часть территории Украины остается оккупированной, речь идет о части Донецкой и Луганской областей", – резюмировал Дуда.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на саммите будет рассматриваться решение о предоставлении Украине плана действий по членству в Альянсе.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 313

Все по теме:

Украина, Польша, Саммит НАТО, Анджей Дуда.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
02 Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
03 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
04 "Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)
05 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кто потерял? В Киеве возле метро заметили олененка (видео)
Кто потерял? В Киеве возле метро заметили олененка (видео)
Разведчик боевиков &quot;ДНР&quot; попался в руки СБУ вблизи линии фронта на Донбассе (фото)
Разведчик боевиков "ДНР" попался в руки СБУ вблизи линии фронта на Донбассе (фото)
Нидерланды сделали шаг к наказанию России за трагедию МН17 на Донбассе
Нидерланды сделали шаг к наказанию России за трагедию МН17 на Донбассе
Миссия невыполнима: Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма
Миссия невыполнима: Том Круз был вынужден вызвать охрану во время съемок нового фильма
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь