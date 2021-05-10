Президент Польши сделал важное заявление про июньский саммит НАТО, вспомнив про Украину

Анджей Дуда заявил, что вопрос Украины будет одним из основных во время саммита НАТО в июне 2021 года, хотя Украины на нем не будет.

Об этом Дуда сообщил в понедельник, 10 мая, в Бухаресте, во время совместной пресс-конференции с румынским президентом Клаусом Йоханнисом, в рамках официального визита в Румынию.

Ни Европа, ни мир не должны отводить глаз от этой части мира. С одной стороны, мы все должны поддерживать Украину, а с другой – мы должны стоять на страже нашей безопасности, - уточнил он, отметив, что как для Польши, так и для Румынии – это восточный фланг НАТО.

При этом от глаз Дуды не укрылась передислокация российских войск к границам Украины, что еще 2 недели назад "было огромной проблемой и представляло опасность для Украины". И несмотря на то, что российские войка возвращаются на места дислокации, "нет никаких сомнений, что ситуация там очень сложная".

"Ведь часть территории Украины остается оккупированной, речь идет о части Донецкой и Луганской областей", – резюмировал Дуда.

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что на саммите будет рассматриваться решение о предоставлении Украине плана действий по членству в Альянсе.