Лавров огрызнулся на Кравчука из-за Минска

Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал слова главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука о том, что из-за действий режима Александра Лукашенко Минск больше не может быть площадкой для переговоров Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

По информации росСМИ, 27 мая в Сочи Лавров заявил, что Москва настаивает на прекращении демонизации тех, кто "не угоден Западу".

"Не Кравчуку решать, как дальше будет работать контактная группа", - отрезал российский министр.

Напомним, Кравчук сделал заявление в связи с действиями президента Беларуси и отменой авиасообщения Украины с этой страной. По его словам, вскоре будет найдено новое место для переговоров ТКГ.