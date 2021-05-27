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Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair

Лукашенко поймали на новой лжи о "минировании" самолета Ryanair
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

После комментария самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко об экстренной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair СМИ пишут о новой лжи со стороны так называемого президента.

Напомним, 26 мая он заявил, что сообщение о минировании борта поступило в "Афины, Минск и Вильнюс одновременно". А после того, как белорусские диспетчеры передали якобы полученную от спецслужб информацию о бомбе пилотам Ryanair, самолет решили посадить именно в Минске, для чего подняли в небо истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

По информации центра "Досье", им удалось получить и проанализировать копию электронного письма, отправленного "представителем ХАМАС" в минский аэропорт. Интересно, что из него следует, что белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета на 27 минут раньше, чем сами получили сообщение о бомбе. 

Кроме того, ХАМАС официально опроверг причастность к отправке письма и заявил, что не прибегает к подобным методам. 

Внимание привлекли и слова Лукашенко о том, что сообщение было прислано из Швейцарии. Однако оно было отправлено с защищенного сервиса, и точное местонахождение пользователя определить невозможно. Более того, провайдер электронной почты Proton Technologies AG заявил Reuters, что письмо было отправлено после того, как белорусские диспетчеры сообщили пилотам Ryanair о минировании самолета.

Напомним, пресс-служба аэропорта имени Шопена опровергла заявление Александра Лукашенко о якобы имевшей место просьбе пилотов Ryanair об экстренной посадке. 

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 239

Все по теме:

Ложь, Александр Лукашенко, Ryanair, Минирование самолета, Несостыковки.
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