Извинения Путина: Кремль поставил Лукашенко на место

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал СМИ о том, что его коллега из РФ Владимир Путин якобы принес ему извинения за обсуждение Беларуси с США. Дескать, Путин извинился и "поступил порядочно". Впрочем, в Кремле это заявление обернули иначе.

"Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь. Я говорю: "Да это тебе спасибо, что ты ему так сказал", ㅡ пересказал разговор Лукашенко.

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что Путин вовсе не извинялся, а его "извинения" - лишь фигура речи.

"Не стоит воспринимать это непосредственно в качестве извинения, но это фигура речи. Действительно, президент Путин все-таки достаточно корректен, и он считал необходимым проинформировать белорусского коллегу о том, что эта проблематика затрагивалась", ㅡ заявил Песков.

Напомним, после комментария самопровозглашенного лидера Беларуси Александра Лукашенко об экстренной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair СМИ пишут о новой лжи со стороны так называемого президента.