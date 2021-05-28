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"Родителям - крупный штраф": в России первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге (фото)

"Родителям - крупный штраф": в России первоклассника обвинили в участии в незаконном митинге (фото)
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В России в селе Александровка (Оренбургская область) местные жители устроили акцию с просьбой к местным и федеральным властям обратить внимание на состояние местной школы. Однако те усмотрели в этом незаконный митинг и впаяли штраф одному из первоклассников. 

Об этом пишет телеграм-канал "Подъем". 

Школу в селе закрыли еще в прошлом году, поскольку ее признали аварийной. В этом году дети учились в здании бывшего интерната, а затем и вовсе появилась информация, что в следующем году детей отправят на учебу в соседнее село, которое находится в 30 километрах. 

Это подтолкнуло местных жителей обратить на себя внимание властей. 

Но вместо отремонтированной школы, один из первоклассников получил штраф в размере 30 тысяч рублей (11,2 тысячи гривен) за участие в незаконном митинге. 

Мама ребенка говорит, что это было несправедливо и что таких денег на штраф у нее нет. 

Как сообщалось ранее, в российском Нижневартовске нашли нелегальную свалку шин, площадью в 16 гектаров.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 220

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Митинг, Россия, Школа, Оренбургская область.
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