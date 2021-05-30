Лукашенко по предложению Путина нырнул в холодное море (фото)

29 мая в Сочи состоялась неофициальная встреча белорусского правителя Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает российское издание RT, в ходе встречи Путин предложил Лукашенко искупаться в море.

"Погода в Сочи хорошая, как вы видите. Можем искупаться. Море становится теплее и теплее", — отметил Путин.

После чего Лукашенко принял предложение российского президента, ответив: "С удовольствием".

Телеграмм-канал "Пул Первого" опубликовал фотографию Александра Лукашенко, купающегося в Черном море. В подписи указано, что температура воды — 16 градусов.

Следует отметить, что погода в Сочи далеко не пляжная. Температура воздуха +18...+20°С, а также идут проливные дожди.

Напомним, что это уже третья за год встреча Лукашенко и Путина. В Сочи Путин с Лукашенко обсуждали транш для Беларуси, ситуацию с самолетом Ryanair и помощь России в возвращении из Европы белорусов, застрявших в странах ЕС из-за остановки авиасообщения