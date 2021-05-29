"А че Колян без автомата?": сеть озадачило видео морской прогулки Путина и Лукашенко

Александр Лукашенко 28 и 29 мая съездил в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным.

Официальная встреча прошла в пятницу, а переговоры длились более пяти часов.

В субботу же Лукашенко и Путин поговорили в более неформальной обстановке. Кадрами встречи поделился телеграм-канал LIFE SHOT.

Как видно на видео, вместе с Лукашенко на встречу с Путиным прибыл и его сын Николай.

Этот момент вызвал много вопросов в сети, в частности зачем его туда потащили и где его автомат.

Как сообщалось ранее, во время разговора Путина и Лукашенко обсуждались вопросы предоставления Беларуси второй части государственного кредита, а также открытия новых рейсов для самолетов "Белавиа".