"А че Колян без автомата?": сеть озадачило видео морской прогулки Путина и Лукашенко

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Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

Александр Лукашенко 28 и 29 мая съездил в Сочи, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. 

Официальная встреча прошла в пятницу, а переговоры длились более пяти часов. 

В субботу же Лукашенко и Путин поговорили в более неформальной обстановке. Кадрами встречи поделился телеграм-канал LIFE SHOT. 

Как видно на видео, вместе с Лукашенко на встречу с Путиным прибыл и его сын Николай. 

Этот момент вызвал много вопросов в сети, в частности зачем его туда потащили и где его автомат

Как сообщалось ранее, во время разговора Путина и Лукашенко обсуждались вопросы предоставления Беларуси второй части государственного кредита, а также открытия новых рейсов для самолетов "Белавиа". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,203

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Россия, Беларусь, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Николай Лукашенко.
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