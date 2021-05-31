"Угроза Запада": Россия собирается развернуть новые воинские части у границ Украины

Россия готовит ответ на действия НАТО, которые наращивают военную мощь и стали проводить больше учений, чем прежде. По словам главы Минобороны РФ Сергея Шойгу, в западном стратегическом направлении они сформируют около 20 новых соединений и воинских частей.

Российского генерала цитирует РИА "Новости".

Так, Шойгу выступил с заявлением об угрозе со стороны НАТО для РФ и обвинил Запад в агрессивных действиях. По его словам, в указанном регионе продолжает нарастать военная угроза.

Генерал убежден, что действия НАТО якобы разрушают систему безопасности в мире, поэтому "Россия вынуждена противодействовать".

Помимо 20 новых военных соединений и воинских частей, российскую армию снабдят еще большим количеством техники и закупят около 2000 единиц нового оружия.

Напомним, в Минобороны РФ удивили расследованием по факту... сна командира воинской части, который якобы улетел в царство Морфея прямо на совещании с министром Сергеем Шойгу.