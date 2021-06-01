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В России охранник "скрутил" ребенка: видео возмутило сеть

В России охранник "скрутил" ребенка: видео возмутило сеть
04:34 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Владивостоке охранник "скрутил" ребенка, заподозрив того в попытке украсть телефон. 

Как сообщает vdk.nadzor в Инстаграм, происшествие произошло в магазине "М-видео" в "Универсаме" на железнодорожной станции Вторая Речка. 

Как видно на кадрах, отснятых камерами видеонаблюдения, охранник подходит к ребенку, стоящему стенда с телефонами и отводит его в сторону. 

На следующем фрагменте заметно, что мальчик пытается вырваться из его рук. 

Мнения пользователей сети разделились, одна часть осудила действия охранника и задалась вопросом, куда смотрели родители мальчика. 

Другая же часть убеждена, что охранник не применял силу к парню, а тот сам пытался выкрутиться и даже укусил того за руку.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге супружеская пара устроила драку на балконе, отчего тот "обвалился". 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 179

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Россия, Владивосток.
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