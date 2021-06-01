В России охранник "скрутил" ребенка: видео возмутило сеть

В российском Владивостоке охранник "скрутил" ребенка, заподозрив того в попытке украсть телефон.

Как сообщает vdk.nadzor в Инстаграм, происшествие произошло в магазине "М-видео" в "Универсаме" на железнодорожной станции Вторая Речка.

Как видно на кадрах, отснятых камерами видеонаблюдения, охранник подходит к ребенку, стоящему стенда с телефонами и отводит его в сторону.

На следующем фрагменте заметно, что мальчик пытается вырваться из его рук.

Мнения пользователей сети разделились, одна часть осудила действия охранника и задалась вопросом, куда смотрели родители мальчика.

Другая же часть убеждена, что охранник не применял силу к парню, а тот сам пытался выкрутиться и даже укусил того за руку.

Как сообщалось ранее, в Санкт-Петербурге супружеская пара устроила драку на балконе, отчего тот "обвалился".