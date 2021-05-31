За плечами было более тысячи полетов: в России насмерть разбился парашютист (видео момента)

В субботу, 29 мая, в Марьяновском районе Омской области произошла трагедия, в результате чего разбился парашютист, на скорости ударившись об землю.

Кадры момента трагедии публикуют в Telegram-канале "LIFE SHOT".

Как уточняют в Telegram-канале, разбившегося в Омской области парашютиста зовут Сергей Буйвол. За его плечами больше тысячи прыжков.

Предварительно, он не рассчитал расстояние до земли при выходе из виража и ударился о землю.

"У них как у минеров ошибки не прощаются", "Судьба", "Как и сапер-ошибается 1 раз", "Бедный буйвол. И шо теперь?", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее вблизи Коломыи Ивано-Франковской области парашютист запутался в опоре ЛЭП. Двое парашютистов приземлились, а один запутался стропами в опоре.