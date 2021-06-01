В России врач так напился с самого утра, что не смог помочь женщине с тяжелым ожогом (видео)

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01:29 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В городе Березники в Пермском краю в РФ в одной из больниц пьяный врач не сумел сделать перевязку пациентке в тяжелом состоянии.

Об этом 31 мая сообщили "АиФ-Прикамье".

Сообщается, что инцидент произошел в краевой больнице им. Вагнера в Березниках в ожоговом отделении.

Так, родственники женщины, которой врач не смог сделать перевязки выложили в сеть видео. На его кадрах запечатлен пьяный врач, спящий в неадекватном состоянии.

По словам родственников пациентки, они ожидали несколько часов для оказания помощи, однако случайно войдя в ординаторскую в поисках врача увидели его в состоянии опьянения. Они возмутились из-за такого халатного отношения к больным.

В администрации больницы сообщили об отстранении врача. 

В то же время в медучреждении проводят проверку. По информации Минздрава, врачу сделают выговор после чего уволят.

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Видео с горе-врачем:

Напомним, что 30 мая в России в Барнауле произошло ЧП: батут, на котором играли дети взорвался. В результате чего пострадали двое детей.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 30

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Россия, Пермский край, Березники.
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