Остались медные трубы: видео с чудом не погибшими в лесном пожаре спасателями восхитило сеть

В России в Тюменской области вблизи села Комсомольское произошел пожар, из-за которого пожарным пришлось спасаться в реке.

Об этом 1 июня сообщили в Телеграм-канале "МБХ медиа".

Сообщается, что спасатели были вынуждены зайти в водоем, когда огонь окружил поселок Комсомольский.

Парашютно-десантную службу из Сосьвы подогнали на помощь с ликвидацией пожара в Тюмень, но огонь оказался настолько сильным, что пошел на их лагерь и уничтожил палатки. Пожарные сначала окапывались, но потом решили спуститься к воде — там и спаслись. Час просидели в воде, но никто не замерз, помощь не потребовалась.

Данный инцидент не остался без внимания соц сетей.

"Остались медные трубы", — прокомментировали инцидент в Телеграм-канале "Меш".

Видео с места событий:







Российская журналистка Ксения Собчак прокомментировала данное событие.

"У кого лето и началось хорошо, так у этих пожарных на видео!! Они только что чуть не погибли при тушении лесного пожара в Тюменской области, но спаслись в реке. Вот это я понимаю - открыли сезон!!", — написала она.

Пользователи также высказались по данному поводу, люди поддерживали героев истории.

"Классные ребята, и работа интересная", — написал пользователь по ником Kostya.

"Молодцы ребята, выжили и это главное", — отметил пользователь Stanislav.

"Как у них дышать то получается...", — удивилась Olga ko.

Напомним, что 30 мая в Армении в городе Масис на мусорной свалке сотрудники МЧС девять дней не могли потушить пожар. В сети показали видео с места событий.