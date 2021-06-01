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Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП

Белорусский политзаключенный едва не покончил с собой в зале суда: видео и детали ЧП
Обновлено 16:06 Сегодня Телеграф скриншот

Во вторник. 1 июня, в суде Советского района Минска политзаключённый Степан Латыпов во время заседания попытался покончить с собой из-за того, что силовики угрожали открытием уголовных дел против его родных и соседей в случае непризнания им вины.

Об этом сообщает белорусский оппозиционный Telegram-канал "NEXTA Live" и публикует видео ЧП.

Во время заседания Степан обратился к находившемуся в зале заседаний отцу: "Отец, после свидания с тобой ко мне пришел ГУБОП и пообещал, если я не признаю вину, то будет "пресс-хата" (камера, в которую неугодных осуждённых отправляют, чтобы выбить нужные показания - ред.) и уголовные дела против родных и соседей. "Пресс-хата" у меня уже была – 51 день. Так что, ты готовься...".

После этого он встал на скамейку в клетке, чтобы не дотянулись конвоиры, и воткнул себе в горло ручку.

Его в бессознательном состоянии забрала катера "скорой помощи".

По данным Telegram-канала белорусской правозащитной организации "Вясна", Латыпов будут вводить в искусственную кому.

Как пишет "Вясна", за решеткой в суде Латыпов находится с отеками на лице, синяком под глазами, на левой руке из-под рубашки у него был виден бинт, на пальце пластырь.

Как рассказал журналистам отец Степана Латыпова, его сын содержался в СИЗО вместе с людьми с психическими расстройствами с 11 апреля, пишет Telegram-канала "Радыё Свабода — Беларусь".

Лапытова судят сразу по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси. В частности, его обвиняют в создании дворового telegram-чата, мастерской по изготовлению протестной символики, сопротивлении сотрудникам милиции (по словам одного из милиционеров, Лапытов "ударил его ногой", пока тот нес его, от чего у него "съехал на бок козырек кепки) при задержании 15 сентября 2020 года.

Кроме этого его, как директора компании "Беларбо", обвиняют в введении в заблуждение клиентов при оказании услуг по химической защите растений. На суде Латыпов вину не признал ни по одному из инкриминируемых ему эпизодов.

Как сообщалось, в Беларуси 26 мая простились с Витольдом Ашурком – политзаключенным, который скончался в шкловской колонии. В смерти политзаключенного много странностей. Так, родственники о смерти Ашурка узнали 21 мая, а тело выдали только 25-го. При этом у него полностью была забинтована голова, виден был только рот. Брату, который забирал тело, в морге заявили, что эти травмы связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Беларусь, Суд, Угрозы, Минск, Самоубийство, Ручка, Политзаключенный, Степан Латыпов.
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