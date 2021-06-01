Сменщик Путина засветился в пиджаке за 7 тысяч долларов (фото)

Преемник президента России, председатель пропрезидентской партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев дал интервью российскому изданию "Коммерсант" в пиджаке за полмиллиона рублей (6 798 долларов).

Журналисты решили узнать, сколько стоит пиджак, в котором был Медведев и оказалось, что это вещь от известного бренда Tom Ford и стоит она ни много, ни мало 531 тысячу рублей.

"Если денег нет, возьмите такой же только с перламутровыми пуговицами на AliExpress", - советуют "разведчики".

В сети не смогли воздержаться от комментариев по поводу прикида Медведева.

"Да может это с али экспресса из эко кожи.. не трогайте Медведика ему и так плохо..", "Всем бы было так плохо, как ему…", "Рукава подрезать пришлось, наверное?", "Постирали на 60°. Сел", "Обозрели и оборзели", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее Медведев рассмешил россиян своими лишними килограммами.