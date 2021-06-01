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Лукашенко собрался отправлять самолеты "Белавиа" в Крым: озвучена угроза

Лукашенко собрался отправлять самолеты "Белавиа" в Крым: озвучена угроза
17:28 Сегодня Телеграф

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 июня заявил о том, что они прорабатывают вопрос об отправке своих самолетов компании "Белавиа" в Крым.

По словам Лукашенко, у них есть санаторий в Крыму, в который ранее "белорусы ездили через Украину во избежание обострений отношений". 

"Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - говорит политик. - Я думаю, тут не будет проблем. Закрыли небо — ну что ж, есть и более открытые государства, через которые мы всегда можем попасть в Крым".

Слова Лукашенко прокомментировал белорусский аналитик и блогер Игорь Тышкевич, который убежден: это будет конец для компании "Белавиа" и не только.

"Беларусь пройдёт точку невозврата в отношениях с Украиной (в РФ первый раз откроют шампанское). А так же, если такое станет возможным с использованием авиационного парка "Белавиа", станет концом этой авиакомпании (в РФ второй раз выпьют на радостях)", - считает аналитик.

Ранее мы сообщали о том, что Лукашенко исполнил предложение Путина в Сочи.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Путин, Крым, Лукашенко, Белавиа.
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