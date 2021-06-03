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Российский блогер забавы ради примотал мужчину скотчем к днищу вертолета и поднял его в воздух (видео)

Российский блогер забавы ради примотал мужчину скотчем к днищу вертолета и поднял его в воздух (видео)
01:39 Сегодня Телеграф

Российский блогер Михаил Литвин влип в скандал из-за того, что в рамках видеоролика примотал к вертолету Robinsson 44 скотчем и поднял в воздух мужчину.

Об этом 2 июня сообщили в Телеграм-канале Меш. Где также поделились видео скандального полета.

Сообщается, что в Следственном комитете проверят действия блогера.

При этом также проверяются действия предпринимателя, который сдал в аренду вертолет.

В конечном счете по результатам проверки будет принято решение.

Видео полета:

Отметим, что неординарные поступки были и ранее замечены за данным блогером. 5 и 10 млн подписчиков в Инстаграме он отмечал экстремальными полетами.

Ранее он также сжег машины ради лайков.

Напомним, что 1 июня киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" попала в очередной скандал. Девушка вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из гостиниц Киева.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 120

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Россия, Вертолет, Блогер.
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