Российский блогер забавы ради примотал мужчину скотчем к днищу вертолета и поднял его в воздух (видео)

Российский блогер Михаил Литвин влип в скандал из-за того, что в рамках видеоролика примотал к вертолету Robinsson 44 скотчем и поднял в воздух мужчину.
Об этом 2 июня сообщили в Телеграм-канале Меш. Где также поделились видео скандального полета.
Сообщается, что в Следственном комитете проверят действия блогера.
При этом также проверяются действия предпринимателя, который сдал в аренду вертолет.
В конечном счете по результатам проверки будет принято решение.
Видео полета:
Отметим, что неординарные поступки были и ранее замечены за данным блогером. 5 и 10 млн подписчиков в Инстаграме он отмечал экстремальными полетами.
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Ранее он также сжег машины ради лайков.
Напомним, что 1 июня киевская блогерша под ником "ttiisshhiinnaa" попала в очередной скандал. Девушка вместе со своим парнем и друзьями разгромили номер в одной из гостиниц Киева.