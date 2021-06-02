"Государством так же руководит": признание Путина о хоккее насмешило сеть (видео)

Президент России Владимир Путин решил поскромничать и признался, что не умеет играть в хоккей.

Видео с его признанием выложил пропагандистский канал НТВ.

"Что касается игры в хоккей, то я, пожалуй, не играю, а делаю вид, что умею это делать. Хотя немножко начинает получаться. Но это приносит удовольствие", - сказал он.

«Делаю вид, что умею». Путин оценил уровень своей игры в хоккей pic.twitter.com/oPFJXlvurz — НТВ (@ntvru) June 2, 2021

"Еще он делает вид, что умеет говорить", "Делает вид, что умеет управлять государством уже 20 лет. Стерх летучий, мля...", "Как и усатый дружбан", "Играть не умеет, но по 10 шайб за игру забивает, что же не так с его соперниками?", "Делать вид что что-то умею - девиз путинской России", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", ранее президент России Владимир Путин принял участие в гала-матче юбилейного, десятого Всероссийского фестиваля Ночной хоккейной лиги, и забил аж 8 шайб.