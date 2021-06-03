В России на золотодобывающей шахте произошло ЧП, есть погибший: подробности

В Окинском районе Республики Бурятия (Россия, Сибирь) в четверг, 3 июня, произошел взрыв на золотодобывающем руднике "Владимирский", в результате чего есть погибший.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Самопроизвольная детонация взрывчатки произошла на руднике "Владимирский". Погиб рабочий", - сказал он.

По его словам, еще до десяти человек эвакуировались из шахты самостоятельно. Их осматривают медики. По предварительным данным, угрозы их здоровью нет.

По данным "Интерфакса", лицензией на разработкурудника "Владимирский" владеет ООО "Рифей".

Как сообщалось, 11 апреля на одном из иранских заводов по обогащению урана в Натанзе произошел мощный взрыв.