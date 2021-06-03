В Москве разбился насмерть годовалый мальчик: родители пили, уложив его на матрасе напротив открытого окна

В России в московском районе Орехово-Борисово произошло ЧП: из окна многоэтажки выпал и разбился насмерть годовалый ребенок.

Об этом 3 июня сообщило ТАСС ссылаясь на источник в полиции.

По информации московской прокуратуры была организована проверка из-за обнаружения тела ребенка 2019 года рождения, с повреждениями, характерными для падения с высоты под окнами дома.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Маршала Захарова в квартире на 14-этаже многоэтажки. В тот момент в квартире находилась мать мальчика.

В то же время матрац, на котором он спал, лежал прямо напротив открытого окна. Ребенок проснулся и выполз в окно, после чего разбился насмерть.

Со слов соседей, родители ребенка - 23-летня мать Таисия Акимова и 21-летний отец, часто выпивали,из-за двери были слышны крики, мальчика часто видели в синяках и ссадинах и на них составляли протоколы, и в этот раз это не спало исключением.

По данным представителя ГУ СК по Москве Юлии Ивановой, было возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка "по причине неосторожности".

Фото с места событий:

Также было установлено, что мать ребенка, жила на пособие и у нее также есть второй малыш.

После проверки выяснили, что ребенок выпал с 14 этажа, потому что его забыли на балконе.

Напомним, что 2 июня российский блогер Михаил Литвин влип в скандал из-за того, что в рамках видеоролика примотал к вертолету Robinsson 44 скотчем и поднял в воздух мужчину.