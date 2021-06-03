У путинских военных прямо из-под носа украли 72-тонное укрытие "Панцырь"

В России недалеко от Санкт-Петербурга неизвестные стащили фортификационное укрепление установки "Панцирь-2ПУ". Ее вес составляет 72 тонны, высота 4 метров, а длина более 43 метров.

Об этом сообщает "Санкт-Петербург" со ссылкой на пресс-службу судов города.

Пропажу заметили еще в начале 2020 года.

Укрепление должно было располагаться на территории поселка Мяглово, но после осмотра инспекции сотрудниками военной полиции и военной прокуратуры было констатировано, что на месте его не оказалось.

В 2019 году его списали, но металл так и не был оприходован, а разборка комплекса не проводилась.

Цена фортификации оценивается в 450 тысяч рублей (167,7 тысяч гривен).

Поначалу стоимость конструкции пытались стянуть с начальницы склада военно-технического имущества, но та объяснила, что ее место работы находилось довольно далеко от места дислокации фортификации, да и на учете склада она не стояла, а территория с "Панцирем" и вовсе была передана в аренду коммерческой компании.

Суд после этих доводов иск отклонил, а поисковые работы продолжились.

В сети ситуацию уже в шутку назвали "издевательством агрессивного блока НАТО".

Как сообщалось ранее, подобный конфуз случился в декабре 2020 года, тогда на аэродроме "Таганрог-Южный" неизвестные смогли стащить аппаратуру из "самолета судного дня".