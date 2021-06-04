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Убил больше, чем Чикатило: "ангарскому маньяку" добавили срок

Убил больше, чем Чикатило: "ангарскому маньяку" добавили срок
Обновлено 10:19 Сегодня Телеграф КП / Юлия Пыхалова

"Ангарскому маньяку" Михаилу Попкову, самому кровавому убийце России, к уже имеющимся двум пожизненным срокам заключения добавили еще девять лет и восемь месяцев колонии.

Об этом сообщает в пятницу, 4 июня, российский Telegram-канал "360tv".

"Новый срок преступник получил за убийства двух женщин, совершенных в 1995 году в Ангарске. Тело одной из жертв до сих пор не нашли. Несмотря на полное признание вины, от последнего слова Попков отказался", - говорится в сообщении

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Новый срок прибавили уже к двум пожизненным, которые Попков отбывает за убийство 81 человека.

Попков установил страшный рекорд по числу доказанных убийств, лишив жизни больше людей, чем Чикатило, который с целью получения сексуального удовлетворения убил с особой жестокостью не менее 43 человек.

Как сообщалось, в начале марта 2021 года в России освободили "скопинского маньяка", годами насиловавшего и избивавшего несовершеннолетних девушек.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Жертвы, Срок, Чикатило, Михаил Попков, Ангарский маньяк.
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