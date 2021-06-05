"Резко включил Джеки Чана": задержанный россиянин избил полицейских прямо в изоляторе (видео)

В Ростовской области (Россия) задержанный в СИЗО "раскидал" троих полицейских, пришедших к нему для конвоя.

Об этом случае сообщает Telegram-канале "BAZA".

Схватку с конвойными 32-летний Руслан Мархиев, которого задержали в городе Морозовске, устроил прямо в коридоре возле камеры изолятора временного содержания, где он находился после того, как на его руки надели наручники.

В итоге мужчину все же скрутили. За «кунг-фу» в изоляторе на Мархиева возбудили дело о нападении на сотрудников при исполнении.

"Вот они люди набранные по обьявлению, скоро в спецслужбы начнут нанимать по газете", "Видно они его дубинкой лупанули не хило, на левом боку синяк от пупка до позвоночника...", "Трое и не справились...хилятики", "В Омерике 3 секунды и пуля в лоб", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", в воскресенье, 2 мая, в поселке Песчанка (Винницкая область) произошла массовая драка, результате чего были ранены двое полицейских.