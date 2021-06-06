"Робин Гуд, которого мы заслужили": в России задержали мужчину, раздававшего прохожим мороженое (видео)

В Набережных Челнах (Россия) мужчина решил заделаться Робин Гудом и раздать всем нуждающимся мороженое.

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"Вот и делай людям добро после такого", - говорится в подписи к кадрам, где сообщается, что мужчину задержали, поскольку решили, что он украл сладости. Дело в том, то накануне это перфоманса в Набережных Челнах действительно похищали мороженое.

"Респект таким хорош", "Робин Гуд нашего времени", - пишут в комментариях к ролику. - "Не дай Бог, в депутаты пойдет и бюджет, что с налогов, в казну идет, не на поребрики, не на салют, а народу пойдет", "Герой", "Никто не поверил в его добро.... в добро щас сложно верить, это вызывает подозрение".

Как сообщал "Телеграф", ранее в Набережных Челнах (Россия) перед приездом премьер-министра Михаила Мишустина решили покрасить асфальт, положенный перед заводом "КамАЗ".