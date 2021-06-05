Скачать
Суббота, 05.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Украинских заробитчан всеми силами заманивают в Польшу: чем это грозит самой Украине
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
Зеленский заложил бомбу замедленного действия, которая ударит по нему самому: зачем президент продолжает "играть" в СНБО
"Имеется достаточно информации": Украина ожидает терактов на ГТС
"Имеется достаточно информации": Украина ожидает терактов на ГТС
Итоги дня 5 июня: Вирастюка признали нардепом, Кривоноса уволили из ВСУ
Итоги дня 5 июня: Вирастюка признали нардепом, Кривоноса уволили из ВСУ

Праздновали день рождения: в России автомобиль влетел на автобусную остановку и насмерть сбил женщину (фото)

Праздновали день рождения: в России автомобиль влетел на автобусную остановку и насмерть сбил женщину (фото)
Обновлено 22:29 Сегодня Телеграф Фото: Телеграм

В российском Нижневартовске автомобиль "Лада Гранта" влетел в автобусную остановку с людьми, вследствие чего погибла 51-летняя женщина, а также получил тяжелые травмы 33-летний мужчина. 

Об этом пишет телеграм-канал LifeShot. 

 По его данным, за рулем находился некий Алексей Казанцев.

Кроме Казанцева в автомобиле находилась его сожительница и сын женщины с другом. По предварительным данным, компания праздновала день рождения парня и отправилась в магазин.  

После аварии пассажиры убежали домой, а сам водитель скрылся с места происшествия. 

Также сообщается, что погибшая женщина была матерью пострадавшего мужчины, они вместе ждали автобуса. 

Как сообщалось ранее, в Туве перевернулся грузовик с людьми. Вследствие происшествия пострадало более 20 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 190

Все по теме:

ДТП, Россия, Нижневартовск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ляшко назвал заявления Данилова "дебильными", а тот послал его "есть сено": видео перепалки в прямом эфире
02 "Выжечь!": Кравчук рассказал, как можно решить проблему Донбасса
03 "Шуруйте на Донбасс": в Ивано-Франковске разгорелся скандал из-за "москальской попсы" на детском празднике (видео)
04 В Одессе из психбольницы выбросили на кладбище троих беспомощных пациентов (фото, видео)
05 В Минюсте назвали бизнесменов, автоматически зачисляющихся в "олигархи" по законопроекту Зеленского
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Одессе на празднике детства и мороженого установили &quot;сладкий&quot; рекорд Украины (видео)
В Одессе на празднике детства и мороженого установили "сладкий" рекорд Украины (видео)
&quot;Был человек, а стал...&quot;: в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом
"Был человек, а стал...": в сети отреагировали на признание Вирастюка нардепом
Критиковавший Лукашенко политолог после &quot;интервью&quot; Протасевича сбежал в Украину
Критиковавший Лукашенко политолог после "интервью" Протасевича сбежал в Украину
Стало известно, в какое время быстрее всего пройти вакцинацию на выходных в Киеве
Стало известно, в какое время быстрее всего пройти вакцинацию на выходных в Киеве
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь