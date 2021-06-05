Праздновали день рождения: в России автомобиль влетел на автобусную остановку и насмерть сбил женщину (фото)

В российском Нижневартовске автомобиль "Лада Гранта" влетел в автобусную остановку с людьми, вследствие чего погибла 51-летняя женщина, а также получил тяжелые травмы 33-летний мужчина.

Об этом пишет телеграм-канал LifeShot.

По его данным, за рулем находился некий Алексей Казанцев.

Кроме Казанцева в автомобиле находилась его сожительница и сын женщины с другом. По предварительным данным, компания праздновала день рождения парня и отправилась в магазин.

После аварии пассажиры убежали домой, а сам водитель скрылся с места происшествия.

Также сообщается, что погибшая женщина была матерью пострадавшего мужчины, они вместе ждали автобуса.

Как сообщалось ранее, в Туве перевернулся грузовик с людьми. Вследствие происшествия пострадало более 20 человек.