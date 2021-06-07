Залитый пляж и ароматы навоза: фото популярного курорта в Беларуси удивили сеть

В сети удивились состоянием пляжей в беларусском городе Браслав.

Об этом 5 июня сообщили в Телеграм-канале "NEXTA".

По словам туристов, которые посетили пляж в Браславе, практически повсюду стоял устойчивый запах навоза, а пляж был залит водой. По этому покрывало было невозможно постелить, а также с пляжа пропали все зонтики.

Примечательно, что по госпрограмме "Беларусь гостеприимная" на 2021–2025 годы в рамках приоритетов определили развитие внутреннего туризма, а также повышение конкурентоспособности туруслуг и продвижение национальных туристических брендов на мировом рынке.

Фото с места событий, снятые очевидцами:

Напомним, что ранее власти Дании одобрили начало строительных работ по возведению искусственного острова Линеттхольм, который будет расположен неподалеку от Копенгагена.