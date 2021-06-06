В Москве около двух десятков граждан с нацистской символикой устроили побоище и стрельбу (видео)

Вечером 5 июня в Москве произошло массовое побоище со стрельбой при участии людей с нацистской символикой.

Об этом сообщили в городском управлении МВД.

По данным правоохранителей, местные жители о драке на улице Дубнинской сообщили около 19 вечера. В результате было задержано 19 граждан, которых доставили в МВД.

Согласно информации Телеграм-канала "База", драка началась между двумя большими группами, которые были вооружены оружием и экипированные флагами с нацистской символикой. Так, драка случилась между гражданами с нацистской символикой и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе.

По информации местных СМИ в драке участвовали несколько десятков человек.

Видео с места событий:

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