В Москве около двух десятков граждан с нацистской символикой устроили побоище и стрельбу (видео)

Вечером 5 июня в Москве произошло массовое побоище со стрельбой при участии людей с нацистской символикой.
Об этом сообщили в городском управлении МВД.
По данным правоохранителей, местные жители о драке на улице Дубнинской сообщили около 19 вечера. В результате было задержано 19 граждан, которых доставили в МВД.
Согласно информации Телеграм-канала "База", драка началась между двумя большими группами, которые были вооружены оружием и экипированные флагами с нацистской символикой. Так, драка случилась между гражданами с нацистской символикой и антифашистами, которые пытались сорвать закрытый концерт на Дмитровском шоссе.
По информации местных СМИ в драке участвовали несколько десятков человек.
Видео с места событий:
Напомним, что 6 июня в РФ 12-летняя девочка сломала ноги во время катания на карусели. Чрезвычайное происшествие произошло в Новоалтайске в парке аттракционов.