Скачать
Понедельник, 07.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Ради интереса поджег найденную на улице жидкость: в Днепре произошла трагедия со школьником
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
Профессор Александр Феськов: "Европейцы едут лечиться в Украину, ведь качество в наших частных клиниках не хуже, чем в Европе, но цены – в разы ниже"
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
"Идея формы сборной Украины с Крымом попала в цель": Муждабаев ответил на истерику россиян
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика
Почему Притула ушел из "Голоса"? Ответ аналитика

"Подъезжаю к Киеву": известный российский оппозиционер покинул РФ из-за угроз

"Подъезжаю к Киеву": известный российский оппозиционер покинул РФ из-за угроз
Обновлено 22:30 Вс, 6 Июнь 2021 Телеграф Фото: Фейсбук

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков покинул страну и уехал в Киев. 

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале. 

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста", - написал он. 

По его словам, был отдан приказ "решить дело Гудкова любым способом", если он не уедет из России. 

Кроме того, он заявил о том, что его родным тоже поступали угрозы. 

Против Гудкова в России открыто уголовное дело. Ему инкриминируют неуплату арендной платы департаменту городского имущества Москвы за пользование нежилым помещением. 

"Взяли мою тетю, которая номинально была директором! А я вообще непонятно каким образом прохожу по этому делу", - рассказывал журналистам Гудков. 

В четверг, 3 июня, уголовное дело было открыто против его отца Геннадия Гудкова. У бывшего политика и отставного полковника ФСБ нашли 50 патронов к пистолету Макарова, после этого Гудков-старший напомнил, что этим пистолетом его наградила служба судебных приставов в 2005 году. Несмотря на наличие разрешения на оружие, оказалось, что лицензия на патроны просрочена на три месяца. 

Сам Геннадий Гудков говорит, что власти пытаются закрыть ему возможность жить в России. В настоящее время он проживает за границей. 

Как сообщалось ранее, 1 июня был задержан бывший и.о. директора общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 1,120

Все по теме:

Украина, Россия, Дмитрий Гудков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Свой день рождения встречаю с маленьким чудом": нардеп Светличная родила первенца (фото)
02 Хамят и призывают к запрету: форма сборной Украины к Евро-2020 взбесила россиян
03 "Мы все немного помолились": вице-президент США рассказала о ЧП со своим самолетом и экстренной посадке
04 Байден отказался от идеи встречаться с Зеленским: известна конкретная причина - СМИ
05 В Горловке женщина лишилась ступни из-за взрыва неизвестного взрывного устройства (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аварийные пристани &quot;родной гавани&quot;: туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
Аварийные пристани "родной гавани": туристов шокировало увиденное на побережье Крыма (фото, видео)
&quot;Я сам обманываться рад&quot;: на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
"Я сам обманываться рад": на Киевщине задержали мошенницу, которая использовала людские слабости
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
В Украине дети начнут получать проценты от добычи недр
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь