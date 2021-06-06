"Подъезжаю к Киеву": известный российский оппозиционер покинул РФ из-за угроз

Российский оппозиционный политик и общественный деятель Дмитрий Гудков покинул страну и уехал в Киев.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено вплоть до моего ареста", - написал он.

По его словам, был отдан приказ "решить дело Гудкова любым способом", если он не уедет из России.

Кроме того, он заявил о том, что его родным тоже поступали угрозы.

Против Гудкова в России открыто уголовное дело. Ему инкриминируют неуплату арендной платы департаменту городского имущества Москвы за пользование нежилым помещением.

"Взяли мою тетю, которая номинально была директором! А я вообще непонятно каким образом прохожу по этому делу", - рассказывал журналистам Гудков.

В четверг, 3 июня, уголовное дело было открыто против его отца Геннадия Гудкова. У бывшего политика и отставного полковника ФСБ нашли 50 патронов к пистолету Макарова, после этого Гудков-старший напомнил, что этим пистолетом его наградила служба судебных приставов в 2005 году. Несмотря на наличие разрешения на оружие, оказалось, что лицензия на патроны просрочена на три месяца.

Сам Геннадий Гудков говорит, что власти пытаются закрыть ему возможность жить в России. В настоящее время он проживает за границей.

Как сообщалось ранее, 1 июня был задержан бывший и.о. директора общественной организации "Открытая Россия" Андрей Пивоваров.