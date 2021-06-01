Почти как в Минске: в России с самолета сняли оппозиционера

31 мая в Петербурге в аэропорту "Пулково" произошло задержание бывшего и.о. директора "Открытой России" Андрея Пивоварова.

Об этом он сообщил в своем Телеграм-канале Андрея Пивоварова.

По его словам, он собирался улететь на отдых в Варшаву. Однако, самолет остановили прямо перед вылетом, и сотрудники ФСБ сняли его с борта. Затем Пивоварова привели в отдел ФСБ на территории аэропорта, где ему запретили пользоваться мобильником. Но перед тем, как потерять возможность пользования телефоном он рассказал, что его планируют отвезти в Следственный комитет. После чего к нему сразу выехала адвокат, но ее несколько часов не пускали к задержанному. При этом в ФСБ сообщали, что никого не снимали с рейса.

Пивоварова отвезли в СК для допроса по делу в участии в "нежелательной организации". В его отношении планируют возбудить уголовное дело.

По словам Пивоварова, дело возбудили 29 мая в Краснодаре, куда его и хотят доставить впоследствии.

Отметим, "Открытая Россия" перестала работать еще 27 мая. При этом, ее ранее до 2017 года никогда не признавали "нежелательной" организацией.

Напомним, что данный инцидент схож с принудительной посадкой самолета Ryanair в Беларуси, после которой был задержан экс-главред ТГ-канала "Nexta" Роман Протасевич и его подруга Софья Сапега.