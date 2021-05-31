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Черная полоса: в Германии произошло еще одно ЧП с самолетом Ryanair

Черная полоса: в Германии произошло еще одно ЧП с самолетом Ryanair
12:41 Сегодня Телеграф

30 мая в аэропорту Берлина из-за сообщений о бомбе на борту совершил посадку самолет Ryanair, который выполнял рейс из Дублина в Краков. 

Об этом 31 мая сообщило Deutsche Presse-Agentur.

На момент посадки (около 8 вечера) на борту самолета находились 160 пассажиров. Их багаж был обследован сотрудниками полиции. Проверка длилась до 4 утра.

В то же время пассажиры пересели на другой самолет.

Правоохранители отметили, что не сообщали об инциденте из-за "оперативных соображений".

По данным полиции, причиной посадки стал телефонный звонок, который и вызвал опасения.

Напомним, что данный инцидент произошел через неделю после того, как в Беларуси принудительно посадили борт Ryanair, на котором летел экс-главред ТГ-канала NEXTA Роман Протасевич, которого арестовали вместе с его девушкой.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Германия, Самолет, Берлин, Ryanair.
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