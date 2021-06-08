Скачать
Вторник, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Алексей Арестович: Те, кто считает Зеленского клоуном, сами клоуны. Клоун никогда не объявит войну одновременно олигархам, контрабандистам, "ворам в законе" и Путину
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
У Зеленского назвали условие подачи воды в Крым
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского
"Что ты несешь?" Украинцы бурно обсуждают "большое садоводство" Зеленского

"Вы что, как партизаны? Письма в дупло закладываете?": Шойгу посетил военкомат в Москве и возмутился увиденным (видео)

"Вы что, как партизаны? Письма в дупло закладываете?": Шойгу посетил военкомат в Москве и возмутился увиденным (видео)
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

Министр обороны России Сергей Шойгу возмутился после внезапной проверки одного из военкоматов Москвы.

Об этом сообщает во вторник, 8 июня, российский Telegram-канал "URA.RU".

В ходе проверки Шойгу зашел в один из кабинетов, где обнаружил у сотрудников отсутствие компьютеров. На вопрос, как осуществляется связь с другими военкоматами, ему сказали, что пользуются почтой и запросы отправляются раз в неделю.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете?", - возмутился министр обороны РФ.

Как сообщалось, в начале апреля военнослужащих Вооруженных сил РФ вместо учений отправили на уборку мусора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 374

Все по теме:

Москва, Россия, Сергей Шойгу, Компьютеры, Почта, Военкомат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кошмарил" фермеров и не только: под Одессой убили известного криминального "авторитета" (фото)
02 "Не нужно выставлять меня в дурном свете": оскорбившая украинских военных бьюти-мастер записала новое видео
03 "Украина принадлежит нам": российский экс-тренер Зинченко о скандале с формой
04 Ждем видео с извинениями: жительница Чугуева оскорбила украинских военных
05 Байден дал обещание Зеленскому перед встречей с Путиным и пригласил его в США
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Без обсуждения &quot;Северного потока-2&quot; не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
Без обсуждения "Северного потока-2" не обошлось: раскрыты детали разговора Зеленского с Байденом
&quot;Это уже перебор&quot;: в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)
"Это уже перебор": в Днепре жестко отомстили автохаму (фото)
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
У Зеленского объяснили, почему США не сдадут Украину в объятия Путину
Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Снимали в Киеве и Париже: Жан-Клод Ван Дамм спасает сына в первом трейлере комедии от Netflix (видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь