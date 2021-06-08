"Вы что, как партизаны? Письма в дупло закладываете?": Шойгу посетил военкомат в Москве и возмутился увиденным (видео)

Министр обороны России Сергей Шойгу возмутился после внезапной проверки одного из военкоматов Москвы.

Об этом сообщает во вторник, 8 июня, российский Telegram-канал "URA.RU".

В ходе проверки Шойгу зашел в один из кабинетов, где обнаружил у сотрудников отсутствие компьютеров. На вопрос, как осуществляется связь с другими военкоматами, ему сказали, что пользуются почтой и запросы отправляются раз в неделю.

"У вас микроволновка есть, холодильник есть, а компьютеров, чтобы по электронке связаться с другим военкоматом, нет. Ячейка, почта. Вы что, как партизаны-то? Письма в дупло закладываете?", - возмутился министр обороны РФ.

Как сообщалось, в начале апреля военнослужащих Вооруженных сил РФ вместо учений отправили на уборку мусора.