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Попросил не шуметь рано утром: россиянина за замечание избила группа молодых людей (видео)

Попросил не шуметь рано утром: россиянина за замечание избила группа молодых людей (видео)
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

В российском Омске мужчина подрался с 4 пьяными подростками в результате чего получил различные травмы и был доставлен в больницу.

Об этом 8 июня сообщили в Телерам-канале "LIFE SHOT". Там также поделились видео с места событий.

Сообщается, что мужчина в 5 утра попросил подростков не шуметь. После этого и началась драка, которая длилась около 6 минут.

Сцепившись с компанией и поняв, что силы не равны, мужчина решил изменить тактику. Он начала бегать "змейкой" вокруг припаркованных авто, попутно раздавая удары подросткам. Однако пару раз его все же повалили на землю.

Перепалку прервал прохожий.

В свою очередь, в порванной одежде и одном ботинке мужчина сообщил приехавшим сотрудникам правопорядка приметы нападавших и уже вскоре их задержали. Нападавшими оказались трое братьев 21, 19 и 17 лет.

Пострадавший был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.

Видео снятое очевидцем:

Напомним, что 7 июня в Орле в юридическом институте МВД России студентка зарезала курсанта.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 159

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Омск, Росія.
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