В России мать убила дочь, вывесив ее с балкона 6 этажа за майку (видео 18+)

В Самаре (Россия) пьяная 23-летняя девушка, в целях воспитания свесила свою 3-летнюю дочь с балкона шестого этажа, держа за майку. В итоге, майка на ребенке порвалась и девочка разбилась насмерть.

Об этом сообщается в Telegram-канале "LIFE SHOT".

По словам очевидцев, девушка спустилась вниз, схватила ребенка и понесла его обратно в квартиру.

Прибывшим полицейским горе-мать рассказала, что под утро вернулась с дискотеки из клуба "Метелица" и решила разбудить дочь, чтобы та сходила в туалет. Малышка раскапризничалась. Девушка взяла ее за руку и майку, перевесила через балкон, но не удержала.

Женщину задержали. О ней известно, что в 16 лет она состояла на учете в психбольнице. До того, как уволиться и стать безработной, она работала анестезиологом.

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Как сообщал "Телеграф", ранее в Черкассах из окна четвертого этажа чудом не выпал 4-летний мальчик. Мама оставила его дома самого, пока была на "работе" – женщина занималась проституцией.