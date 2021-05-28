Пока мама "обслуживала" клиента: в Черкассах ребенок едва не выпал из окна (фото, видео)

В Черкассах из окна четвертого этажа чудом не выпал 4-летний мальчик. Мама оставила его дома самого, пока была на "работе" – женщина занималась проституцией.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Черкасской области.

Ребенка, который из окна выбрасывал игрушки, практически перегибаясь через него и вот-вот упадет, заметили соседи. Они и вызвали полицию.

Мать ребенка домой, где уже были полицейские, пришла через час. Женщина рассказала, что в это время была на работе. У 28-летней женщины копы нашли пакетик с порошкообразным веществом. По ее словам, это был амфетамин, который она принимает. Кроме того, женщина призналась, что часто оставляет сына самого, когда идет оказывать интимные услуги и таким образом, зарабатывает на жизнь.

Ребенка у горе-матери изъявили.

Как сообщал "Телеграф", ранее на Киевщине 2-летний мальчик выпал из окна 8 этажа.