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Четверг, 10.06.2021
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Трансляция длилась три часа: россиянин покончил с собой во время эфира во "ВКонтакте"

Трансляция длилась три часа: россиянин покончил с собой во время эфира во "ВКонтакте"
02:34 Сегодня Телеграф

В Перми россиянин совершил самоубийство во время трансляции на странице во ВКонтакте.

Об этом 9 июня сообщили в Телеграм-канале "МДК".

Сообщается, что 28-летний Владимир Латышев совершил суицид во время своей трансляции на странице в ВК. Он запустил эфир, после чего залез в петлю, попрощался с друзьями и извинился перед матерью.

По предварительным данным, на такой шаг парень пошел из-за девушки.

Сама трансляция длилась более 2-х часов, и на ней ближе к концу можно было услышать родственников умершего, которые нашли бездыханное тело, а также крики и плач.

Напомним, что 31 мая в Кривом Роге в одном из спальных районов города в квартире нашли тело женщины, которая совершила самоубийство.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 169

Все по теме:

Россия, Самоубийство, Пермь, Суицид.
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