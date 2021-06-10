Трансляция длилась три часа: россиянин покончил с собой во время эфира во "ВКонтакте"

В Перми россиянин совершил самоубийство во время трансляции на странице во ВКонтакте.

Об этом 9 июня сообщили в Телеграм-канале "МДК".

Сообщается, что 28-летний Владимир Латышев совершил суицид во время своей трансляции на странице в ВК. Он запустил эфир, после чего залез в петлю, попрощался с друзьями и извинился перед матерью.

По предварительным данным, на такой шаг парень пошел из-за девушки.

Сама трансляция длилась более 2-х часов, и на ней ближе к концу можно было услышать родственников умершего, которые нашли бездыханное тело, а также крики и плач.

Напомним, что 31 мая в Кривом Роге в одном из спальных районов города в квартире нашли тело женщины, которая совершила самоубийство.