В Кривом Роге женщина повесилась в ванной, ее труп нашла дочь подросток (фото)

В Кривом Роге в одном из спальных районов города в квартире нашли тело женщины, которая совершила самоубийство.

Об этом 30 мая сообщил "Первый городской".

Сообщается, что труп женщины в петле нашла ее несовершеннолетняя дочь. Всего у умершей двое детей: старшей дочери 13 лет, а младшей около 3 лет.

Согласно предварительным данным, перед смертью женщина поссорилась с мужем, и обратилась к своей старшей дочери с просьбой погулять с младшей на улице. После возвращения девочка зашла в ванную, чтобы помыть руки и нашла мать повешенную на поясе халата.

На данный момент ребенок находится в состоянии шока. При этом причины такого поступка матери пока не установлены.

Кадры с места событий:

Фото: Первый городской

Напомним, что 30 мая в центре Днепра произошло ЧП: мужчина без одежды спрыгнул с ТРЦ "МОСТ-Сити" и разбился.