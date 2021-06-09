В России посреди улицы расстреляли судебных приставов (фото, видео 18+)

В пляжном районе российского Сочи - Адлере - 9 июня средь бела дня расстреляли судебных приставов.

Об этом сообщает Telegram-канал Lifeshot.

Известно, что трое приставов возрастом от 35-ти до 36-ти лет приехали по вопросу сноса магазина согласно судебному решению. Хозяин - 61-летний Кочиян Вартан - открыл огонь из незарегистрированного оружия. Увы, пули оказались смертельными для двоих мужчин - Андраника Матевосяна и Альберта Иагозяна. Третий мужчина чудом не пострадал.

После убийства Вартан сдался полиции и сейчас его допрашивают в райотделе. На месте ЧП работают следователи.

Внимание, видео исключительно для лиц, старше 18-ти!

Напомним, в Сети опубликовали видео из рязанской ОКБ имени Семашко, в ковидном отделении которой в ночь с 8 на 9 июня произошел смертельный пожар.