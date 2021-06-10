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"Процесс войдет в учебники истории": в России среди ночи запретили ФБК и штабы Навального

"Процесс войдет в учебники истории": в России среди ночи запретили ФБК и штабы Навального
08:46 Сегодня Телеграф

В России суд в Москве признал ФБК и сеть штабов оппозиционера Алексея Навального - экстремистскими организациями.

Об этом 9 июня в своем Твиттере сообщил Навальный.

"Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями. Но какая разница, как мы называемся? От своих целей мы не отступим", — прокомментировал решение суда он.

 

В свою очередь юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь назвала данное "одним из самых позорных" в истории.

"Ночью, в закрытом процессе, без допуска прессы и общественности «суд» признал ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Этот процесс войдет в учебники истории как один из самых позорных за годы путинского правления", — написала она на своей странице в Твиттере.

 

Напомним, что 29 апреля в отношении Навального, отбывающего срок за мошенничество, а также 2 его соратников возбудили новое уголовное дело. Участникам организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую в РФ признали экстремистской, грозит до 4 лет тюрьмы. 

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Россия, Алексей Навальный.
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