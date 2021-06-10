"Процесс войдет в учебники истории": в России среди ночи запретили ФБК и штабы Навального

В России суд в Москве признал ФБК и сеть штабов оппозиционера Алексея Навального - экстремистскими организациями.

Об этом 9 июня в своем Твиттере сообщил Навальный.

"Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями. Но какая разница, как мы называемся? От своих целей мы не отступим", — прокомментировал решение суда он.

Сегодня ночью суд в Москве признал ФБК и сеть штабов Навального экстремистскими организациями.

Но какая разница, как мы называемся? От своих целей мы не отступим. А вы оставайтесь, пожалуйста, с нами https://t.co/P9YtNaujOS — Alexey Navalny (@navalny) June 9, 2021

В свою очередь юрист Фонда борьбы с коррупцией Навального Любовь Соболь назвала данное "одним из самых позорных" в истории.

"Ночью, в закрытом процессе, без допуска прессы и общественности «суд» признал ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Этот процесс войдет в учебники истории как один из самых позорных за годы путинского правления", — написала она на своей странице в Твиттере.

Ночью, в закрытом процессе, без допуска прессы и общественности «суд» признал ФБК и региональные штабы Алексея Навального экстремистскими организациями. Этот процесс войдет в учебники истории как один из самых позорных за годы путинского правления. — Соболь Любовь (@SobolLubov) June 9, 2021

Напомним, что 29 апреля в отношении Навального, отбывающего срок за мошенничество, а также 2 его соратников возбудили новое уголовное дело. Участникам организации "Фонд борьбы с коррупцией", которую в РФ признали экстремистской, грозит до 4 лет тюрьмы.