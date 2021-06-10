В России автобус с людьми на полном ходу протаранил ограждение, есть погибшие и раненые (фото)

В России в Свердловской области в городе Лесной произошло ДТП с автобусом, в результате которого погибли 6 человек и 15 пострадали.

Об этом 10 июня сообщили в Телеграм-канале "LIFE SHOT".

По предварительным данным, у автобуса с рабочими в салоне отказали тормоза. Сперва транспорт на полном ходу пробил ограждение местного завода, после чего врезался в толпу людей, которые шли на работу.

Сообщается, что автобус "ПАЗ", принадлежал Нижнетуринскому автотранспортному предприятию. Он перевозил рабочих на предприятие в ЗАТО Лесное.

В автобусе было 48 пассажиров. Все пострадавшие в результате аварии на ул. Калинина были случайными прохожими. В число погибших вошли работники завода "Электрохимприбор".

На данный момент пострадали 15 человек 4 из них находятся в тяжелом состоянии. Их доставят вертолетом в больницу Екатеринбурга.

Кадры с места инцидента:







Напомним, что 8 июня в Екатеринбурге пара россиян подожгла тополиный пух и случайно сожгла стоящее рядом авто.