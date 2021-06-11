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"Меркель, помоги!" Отчаявшиеся россияне обратились за помощью к Германии (видео)

"Меркель, помоги!" Отчаявшиеся россияне обратились за помощью к Германии (видео)
01:28 Сегодня Телеграф

В Омской области россияне обратились к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой заасфальтировать им дорогу.

Об этом 10 июня сообщили в Телеграм-канале "MDK".

Сообщается, что жители деревни Верхний Кабуш записали видео-обращение к Меркель попросив ее асфальтировать им дорогу. 

Причиной данной просьбы послужило то, что основатели деревни были немцами, а российские чиновники не спешат чего-либо предпринимать.

Видео обращения:

В сети данное видео не оставили без внимания. Многие пользователи высказались по данному поводу.

"Правильно, кто виноват, тот и делает", — с иронией прокомментировала пользователь Лилия.

"Рофл будет если заасфальтируют", — написал пользователь под ником Mr. Y.

 скрин

"Пинок по яйцам Путина", — пошутил пользователь Константин.

"Сверхдержава, в которой 40% территории даже не гасифицировано))))) Какие там дороги)))) Это вам не загнивающая деревня в Европе)))", — по иронизировал Joe Black.

 комент

Напомним, что 13 апреля в российском Новосибирске учительница русского языка и литературы рассказала, как берет еду из мусорных баков, потому что ей не хватает пенсии.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 203

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Германия, Россия.
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