"Путин нас до этого довел": учительница русского собирает еду с мусорных баков из-за маленькой пенсии (видео)

Низкие пенсии вынуждают россиян в регионах собирать и питаться просроченными продуктами. Так, в российском Новосибирске учительница русского языка и литературы вынуждена брать еду из мусорных баков, потому что ей не хватает пенсии.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа" в понедельник, 12 апреля.

Женщина, с которой общается автор видео, подтверждает, что забрала фрукты с помойки, ведь "они такие же, как в магазине".

"У меня пенсия 10800 рублей (около 3900грн - ред.), но это мизер. У меня высшее образования, 15 лет учила, чтобы здесь стоять? Порой знаешь, как обидно? А пенсия маленькая, не, не хватает", - говорит женщина.

"Приходится брать, а что делать? Я понимаю, раньше я стыдилась, - знаешь, как стыдно было, пряталась. А сейчас думаю: я не ворую, воровать стыдно", - говорит женщина.

При этом она отметила, что "не одна такая".

"Вот наш (президент РФ Владимир - ред.) Путин до этого нас довел", - резюмирует женщина.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области России ООО "Сибирская тепло-энергетическая компания" пыталась через суд взыскать с шестилетней девочки долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти ее матери.