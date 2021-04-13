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"Путин нас до этого довел": учительница русского собирает еду с мусорных баков из-за маленькой пенсии (видео)

"Путин нас до этого довел": учительница русского собирает еду с мусорных баков из-за маленькой пенсии (видео)
05:27 Сегодня Телеграф

Низкие пенсии вынуждают россиян в регионах собирать и питаться просроченными продуктами. Так, в российском Новосибирске учительница русского языка и литературы вынуждена брать еду из мусорных баков, потому что ей не хватает пенсии.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Сибирь. МБХ медиа" в понедельник, 12 апреля.

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Женщина, с которой общается автор видео, подтверждает, что забрала фрукты с помойки, ведь "они такие же, как в магазине".

"У меня пенсия 10800 рублей (около 3900грн - ред.), но это мизер. У меня высшее образования, 15 лет учила, чтобы здесь стоять? Порой знаешь, как обидно? А пенсия маленькая, не, не хватает", - говорит женщина.

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"Приходится брать, а что делать? Я понимаю, раньше я стыдилась, - знаешь, как стыдно было, пряталась. А сейчас думаю: я не ворую, воровать стыдно", - говорит женщина.

При этом она отметила, что "не одна такая".

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"Вот наш (президент РФ Владимир - ред.) Путин до этого нас довел", - резюмирует женщина.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области России ООО "Сибирская тепло-энергетическая компания" пыталась через суд взыскать с шестилетней девочки долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти ее матери.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 342

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Россия, Пенсионеры, Новосибирск, Нищета, Мусорка.
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