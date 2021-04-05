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Не фейк, а российская действительность: в Сибири собрались судить шестилетнюю девочку за долги умершей матери

Не фейк, а российская действительность: в Сибири собрались судить шестилетнюю девочку за долги умершей матери
01:38 Сегодня Телеграф infovoronezh.ru

В Новосибирской области России ООО "Сибирская тепло-энергетическая компания" пыталась через суд взыскать с шестилетней Полины Шевелевой долги за теплоснабжение, оставшиеся после смерти ее матери.

Об этом сообщает российское интернет-издание "Тайга.инфо".

"Мать девочки умерла от "осложнений гриппа" в 2016 году... Наследниками долей в квартире стали ее мать Наталья, бывший муж и маленькая Полина", - пишет издание.

Именно последняя и стала правопреемницей долга за тепло в размере 26 тыс. рублей (около 9,5тыс. грн).

"В суд мы пришли, конечно, судья удивилась, увидев девочку и повестку. Говорит: "А кто такая Полина Павловна?". А Полине Павловне — шесть лет. Она удивилась, сказала, мол, как так? Ну вот так, вы же выписывали повестку", — говорила бабушка девочки журналистам.

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Денег на адвоката у семьи нет, из-за чего в суде Полину представлял ее дядя Роман. Более того, пишет издание, мужчина обращался за помощью к детскому омбудсмену Надежде Болтенко и районному прокурору, но, по данным на конец февраля, они не ответили.

"В карточке дела по-прежнему нет информации о вступлении в дело омбудсмена или прокурора", - добавляет издание.

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 Вместе с тем, по итогам заседания Колыванского райсуда, состоявшегося 2 апреля, суд сменил ответчика по делу о выплате коммунального долга за жилплощадь умершей женщины. Вместо шестилетней Полины Шевелевой, которая изначально была ответчиком, им стал ее отец.

"Представитель ООО "СибТЭК" отметила в суде, что в компании не было точных данных о том, что наследником является несовершеннолетняя девочка", - говорится в заметке.

Как сообщалось, в Российской академии наук встревожились докладом о загрязнении городов Сибири и ограничили к нему доступ посчитав его "бомбой накануне выборов".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Россия, Суд, Девочка, Долг, Новосибирск, Отопление.
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