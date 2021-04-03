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В Беларуси в качестве зарплаты будут выдавать навоз (но так повезет не всем)

В Беларуси в качестве зарплаты будут выдавать навоз (но так повезет не всем)
Обновлено 18:42 Сегодня Телеграф

В белорусских государственных сельскохозяйственных предприятиях "Выдрея" и "Улишицы-Агро" (оба – Витебская область) в счет задолженности по заработной плате рабочим 

Об этом пишет в субботу, 3 апреля, Telegram-канал "LUXTA" и публикует скриншот соответствующего документа.

Согласно документу, работникам упомянутых сельхозпредприятий в счёт долга будет выдаваться навоз из расчёта полторы тонны на человека.

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Однако "повезёт" не всем, поскольку навоз смогут получить только те из постоянных работников предприятий, за которыми не замечено нарушений трудовой и производственной дисциплины.

"При этом погрузить и вывезти навоз нужно будет за свой счёт", - говорится в сообщении

Беларусь_навоз

Как сообщалось, в Беларуси на одном из госканалов запустили сюжет о "загибающейся от нищеты" Украине

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 189

Все по теме:

Беларусь, Зарплата, Долги, Навоз, совхоз.
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