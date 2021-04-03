В Беларуси в качестве зарплаты будут выдавать навоз (но так повезет не всем)

В белорусских государственных сельскохозяйственных предприятиях "Выдрея" и "Улишицы-Агро" (оба – Витебская область) в счет задолженности по заработной плате рабочим

Об этом пишет в субботу, 3 апреля, Telegram-канал "LUXTA" и публикует скриншот соответствующего документа.

Согласно документу, работникам упомянутых сельхозпредприятий в счёт долга будет выдаваться навоз из расчёта полторы тонны на человека.

Однако "повезёт" не всем, поскольку навоз смогут получить только те из постоянных работников предприятий, за которыми не замечено нарушений трудовой и производственной дисциплины.

"При этом погрузить и вывезти навоз нужно будет за свой счёт", - говорится в сообщении

Как сообщалось, в Беларуси на одном из госканалов запустили сюжет о "загибающейся от нищеты" Украине.