В Беларуси на одном из госканалов запустили сюжет о "загибающейся от нищеты" Украине.

Данный сюжет вышел на телеканале CTV.

"Пока Зеленский сидит в роскошном кабинете, снимая стримчики, а это похоже одна из основных функций президента Украины, народ лазит по мусоркам в поисках еды", - сказала ведущая, добавив, что именно поэтому она выступает за "сильную центральную власть" или "за диктатуру".

При этом она сравнила государственный строй Украины с "кукольным театром", в котором "кто первый схватил поводок, тот и танцует президента".

Как сообщалось ранее, глава Украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что у России нет друзей.

"Как сказал Солженицын, "у России нет друзей, у нее либо враги, либо холуи". Вот сегодня враг - Украина, а холуй - Беларусь. И это очевидно", — отметил Кравчук.

Напомним, этот канал ранее уже попадал в курьезную ситуацию, когда начал титровать Украину в своих сюжетах, как "бывшую УССР".