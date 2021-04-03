Нет друзей, только враги или холуи: Кравчук озвучил новое откровение США про Россию

Западные страны слишком долго пребывали в иллюзии, что Москва пытается идти путем демократии и прав человека. И только сейчас они начали понимать всю суть Российской Федерации.

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук, сообщает "Новое время".

По словам первого президента Украины, Михаил Горбачев и Борис Ельцин пытались повести Советский Союз, а позже Россию, по пути ценностей западной цивилизации. И поэтому лидеры европейских стран и США продолжали воспринимать Москву в таком же ключе и после прихода Владимира Путина.

Кравчук признался, что Украина была близка к вхождению в СССР нового формата (видео)

Ситуация изменилась только сейчас. Западный мир наконец-то пришел к пониманию факту, что с Кремлем нельзя договариваться.

Как сказал Солженицын, у России нет друзей — у нее или враги, или холуи", - подытожил Кравчук.

Напомним. ранее российская сторона в ТКГ отказалась поддержать предложение Леонида Кравчука о возобновлении "режима тишины" на Донбассе с 1 апреля.