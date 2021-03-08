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Кравчук признался, что Украина была близка к вхождению в СССР нового формата (видео)

Кравчук признался, что Украина была близка к вхождению в СССР нового формата (видео)
Обновлено 17:09 Сегодня Телеграф фото: скриншот из видео/YouTube

Первый президент Украины и глава Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук, обсуждая празднование 90-летия бывшего президента  СССР Михаила Горбачева, признался, что Украина могла войти в конфедерацию республик СССР, которую могли создать на фоне распада Советского союза.

Об этом он рассказал в интервью "Украина 24".

"Ельцин посоветовался со многими руководителями республик, я помню, мы с ним сидели вдвоем и обсуждали эту тему. Он говорил: "Леонид Макарович, а если мы предложим вместо федерации конфедерацию?" – поделился он.

После этого, по его словам, они начали обсуждать, какой может быть конфедерация на территории СССР, и решили подклюить к диалогу  Михаила Горбачева.

По его словам, когда Горбачеву объяснили, что "начались большие движения в республиках, люди хотят больше прав, свобод, независимости" и есть вариант реформировать страну из федерации в конфедерацию, тот спросил: "А образец конфедерации можете предложить?"

"Ельцин говорит: "Конечно, Швейцария. Сегодня вы президент, через год Леонид Макарович, еще через год я". Горбачев так задумался и говорит: "Нет, нет, нет, так нельзя, должен быть один президент". Сразу было понятно, что для Горбачева главным вопросом была власть, он не хотел ничего менять, если он не при власти. Вот после этого стало понятно, что этот сценарий не пройдет", - добавил Кравчук.

Смотреть с 1 часа 35 минут

Как сообщал "Телеграф", ранее Горбачев в честь своего дня рождения стал героем карикатуры.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская
Просмотры: 1,504

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Леонид Кравчук, Украина, СССР.
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