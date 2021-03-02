Отмечающий 90-летие Горбачев попал на карикатуру

Михаил Горбачев, который 2 марта отмечает 90-й день рождения, стал героем искрометной карикатуры.

Ее в своем Telegram-канале опубликовал известный российский карикатурист Сергей Елкин.

На ней Горбачев стоит спиной к разбитой стене с колючей проволокой. Через плечо у первого и единственного президента СССР кувалда. Интересно, что этот образ, учитывая, что сам Горбачев изображен с начищенными туфлями и в отглаженном костюме, выглядит очень символично.

Ведь многие именно на плечи Горбачева перекладывают ответственность за последствия перестройки и развал СССР. Хотя эту версию вряд ли можно рассматривать как самую верную в последней инстанции. Бытует мнение, что таким образом он хотел спасти экономику СССР, но эта попытка не удалась.

Как сообщал "Телеграф", ранее Горбачев уверял, что покинул пост президента СССР добровольно, чтобы избежать внутренней войны.