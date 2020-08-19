"Обратился к рабочим, я тоже так делал": Горбачев назвал ошибку Лукашенко

В годовщину путча ГКЧП (19 - 21 августа 1991-го), после которого распался СССР Михаил Горбачев прокомментировал ситуацию с протестами в Беларуси и назвал ошибку Александра Лукашенко.

Экс-президент СССР дал Михаил Горбачев дал интервью журналистам и прокомментировал ситуацию в Беларуси.

Об этом сообщает российское издание Комсомольская правда.

По словак Горбачева, он так же, как и Лукашенко обращался к рабочим заводов перед распадом СССР, но нужной поддержки не получилось.

"Лукашенко за поддержкой обратился к рабочим промышленных предприятий. Но, кажется, поздно", - сказал Горбачев.

Он добавил, что добровольно покинул пост президента СССР.

"Ушел, но только чтобы избежать раскола и нашей внутренней войны", - объяснил Горбачев и добавил, что в результате этого удалось избежать гражданской войны.

По мнению последнего президента СССР, на протестах в Беларуси чувствуется влияние из-за рубежа.

Стоит напомнить, что именно в это время 1991 года в СССР начался путч: власть перешла к ГКЧП. Три дня путча и его последствия предрешили дальнейшую судьбу страны — в декабре 1991 года Советский Союз перестал существовать.

Как сообщалось, в Беларуси после президентских выборов начались массовые протесты. По итогам ЦИК победу одержал Александр Лукашенко (80,1%), его главный оппонент Светлана Тихоновская набрала 10,1%. Люди вышли на улицы с требованием провести новые выборы.

По всей стране начались массовые забастовки, рабочие крупных предприятий, врачи и деятели искусств выдвинули ряд требований к Лукашенко.

Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером в стране, чтобы Беларусь "успокоилась и вошла в нормальный ритм". Она обратилась к евросоюсу с просьбой не признавать выборы.

Александр Лукашенко занимает пост президента Беларуси с 1994 года, он заявил, что новых выборов в Беларуси не будет. А также, что смена власти разрушит экономику страны.