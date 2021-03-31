Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Киев усиливает карантин: полный список ограничений (инфографика)
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Квартиры, гаражи, ценные бумаги и часы: Зеленский задекларировал имущество
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
У Кулебы нашли позитив в переговорах Меркель, Макрона и Путина без Зеленского
У Кулебы нашли позитив в переговорах Меркель, Макрона и Путина без Зеленского

Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе

Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе
Обновлено 20:07 Сегодня Телеграф

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в связи со срывом перемирия боевиками на Донбассе обстрелом позиций ВСУ под Шумами, где погибли четверо и были ранены двое военных, предложила установить полный режим прекращения огня с 1 апреля.

Об этом сообщается на странице ТКГ в Facebook.

"Это предложение поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Ґрау и координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х. Чевик",- говорится в сообщении.

В Украине рассказали, когда закончится война на Донбассе

Но планам украинской делегации не суждено было сбыться. Как рассказал представитель ТКГ Сергей Гармаш, Россия не поддержала предложение Леонида Кравчука о возобновлении "режима тишины" на Донбассе.

"Российская сторона не заинтересована в результативности переговоров ТКГ", - отметил он.

По его словам, Россия специально идет на противность, поскольку все понимают, что "соглашение есть, а режима тишины, по факту, нет".

Как сообщал "Телеграф", ранее Хомчак рассказал, что погибших украинских военных убили снайперы боевиков, расстреляв в спину.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 691

Все по теме:

Донбасс, Перемирие, Война на Донбассе, ТКГ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
03 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
04 Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
05 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Россия массово перебрасывает боевую технику в Крым: очередные эшелоны попали на видео
Зеки через &quot;Новую почту&quot; обманули несколько сотен коммерсантов на более чем 1млн грн: раскрыта схема
Зеки через "Новую почту" обманули несколько сотен коммерсантов на более чем 1млн грн: раскрыта схема
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Самоубийства детей в Киеве: с начала 2021 года покончило с собой больше подростков, чем за весь прошлый год
Марцинкив опроверг свое же заявление о возможности вакцинироваться Pfizer в Ивано-Франковске
Марцинкив опроверг свое же заявление о возможности вакцинироваться Pfizer в Ивано-Франковске
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь