Стало известно о новой "подножке" России на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) в связи со срывом перемирия боевиками на Донбассе обстрелом позиций ВСУ под Шумами, где погибли четверо и были ранены двое военных, предложила установить полный режим прекращения огня с 1 апреля.

Об этом сообщается на странице ТКГ в Facebook.

"Это предложение поддержали Спецпредставитель главы ОБСЕ госпожа Х. Ґрау и координатор Подгруппы по безопасности Глава СММ ОБСЕ Посол господин Х. Чевик",- говорится в сообщении.

Но планам украинской делегации не суждено было сбыться. Как рассказал представитель ТКГ Сергей Гармаш, Россия не поддержала предложение Леонида Кравчука о возобновлении "режима тишины" на Донбассе.

"Российская сторона не заинтересована в результативности переговоров ТКГ", - отметил он.

По его словам, Россия специально идет на противность, поскольку все понимают, что "соглашение есть, а режима тишины, по факту, нет".

Как сообщал "Телеграф", ранее Хомчак рассказал, что погибших украинских военных убили снайперы боевиков, расстреляв в спину.